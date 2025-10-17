Экспорт продукции АПК Ставрополья в Грузию вырос на четверть в 2025 году

За восемь месяцев текущего года Ставропольский край отправил в Грузию продукцию АПК на 38 млн долларов США. Это на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба минэкономразвития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба минэкономразвития СК Фото: пресс-служба минэкономразвития СК

Устойчивый рост экспорта со Ставрополья в Грузию – результат выстроенных деловых отношений со стратегическим партнером края и активной работы в рамках регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Ставропольском крае» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

«Грузия входит в число крупнейших внешнеэкономических партнеров Ставропольского края. На ее долю приходится 11% всего экспорта края. Наши предприятия экспортируют кондитерские изделия, зерно, муку, подсолнечное масло, макароны, сушеную рыбу», – прокомментировал министр экономического развития региона Антон Доронин.

Всего продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности Ставрополья закупают 60 стран. Объем экспорта региона в этом году достиг 355 млн долларов.

Станислав Маслаков