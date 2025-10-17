Объемы ввода жилья в Башкирии за год уменьшились на 26,2%

За девять месяцев в Башкирии введено в эксплуатацию около 1,67 млн кв. м жилья, что на 590 тыс. кв. м (на 26,2%) ниже показателей января-сентября прошлого года. Как сообщал «Ъ-Уфа», по итогам восьми месяцев этого года отставание составляло 26,3%.

По данным Башстата, в сентябре сдано 252,1 тыс. кв. м жилых помещений, что является лучшим месячным показателем с начала года. Между тем, в сентябре прошлого года индивидуальные застройщики и девелоперы сдали жилья на 25,6% большей площади.

На индивидуальных застройщиков в этом году приходится около 84,7% сданной жилой недвижимости, тогда как в прошлом году на индивидуальное жилищное строительство приходилось 81,1% рынка. Строительные компании сократили объемы сданных квартир с 425,9 тыс. до 255 тыс. кв. м (на 40,1%).

Идэль Гумеров