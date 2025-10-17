В Саратове 11 человек подозреваются в мошенничестве с сим-картами

В Саратовской области раскрыли часть крупного мошеннического синдиката, действовавшего в 11 регионах России. Операцию провели совместно сотрудники Бюро специальных технических мероприятий МВД, ФСБ и полиции. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Преступники использовали сим-боксы, объединяющие десятки сим-карт под единым управлением. Через них иностранные кураторы организовывали телефонное мошенничество и рассылали ложные сообщения о терроризме. Для маскировки своей деятельности злоумышленники привлекали россиян под видом работы в сфере технической поддержки малого бизнеса.

В ходе обысков изъяли 13 единиц сетевого оборудования и более 10 тыс. сим-карт. Часть сим-карт фигурирует в 30 уголовных делах о мошенничестве и ложных сообщениях о терроризме. В полицию доставили 11 подозреваемых, и сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 274.3 УК РФ.

Никита Маркелов