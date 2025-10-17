Роспотребнадзор нашел в Пензе опасное мясо

Управление Роспотребнадзора по Пензенской области опубликовало итоги проверки мясной продукции за первые девять месяцев 2025 года. Результаты вызывают тревогу, так как часть продукции признана опасной для здоровья.

С января по сентябрь специалисты проверили мясо на производстве и в магазинах. Из 626 образцов по микробиологическим показателям 35 (5,6%) не соответствовали гигиеническим нормам. Это говорит о возможных нарушениях санитарии, условий хранения или переработки.

Также из 194 проб по физико-химическим характеристикам 7 оказались неудовлетворительными. Продукция проверялась на наличие пестицидов, тяжелых металлов, радиоактивных веществ, антибиотиков, ГМО и паразитов, но нарушений по этим показателям не выявлено.

Роспотребнадзор выдал предписания и представления производителям и продавцам для устранения нарушений. В ведомстве подчеркивают, что контроль за качеством и безопасностью мясной продукции будет продолжен. Потребителям советуют внимательно выбирать товары, проверять маркировку, состав и сроки годности.

Никита Маркелов