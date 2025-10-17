Казанский авиазавод в 2025 году введет объекты для серийного производства Ту-214

Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова в 2025 году введет в эксплуатацию основные промышленные объекты для серийного производства пассажирских лайнеров Ту-214. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов на ежегодном послании Государственному Совету республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран КАЗ в 2025 году введет объекты для серийного производства Ту-214

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ КАЗ в 2025 году введет объекты для серийного производства Ту-214

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

«На Казанском авиационном заводе продолжается модернизация. В текущем году будут сданы основные промышленные объекты, что позволит обеспечить серийное производство самолетов Ту-214», — сказал господин Минниханов.

Ту-214 — среднемагистральный пассажирский самолет вместимостью до 210 пассажиров с максимальной дальностью полета 6,5 тыс. км. Выпускается на КАЗе с 1996 года ограниченной серией. После введения западных санкций, ограничивших поставки Boeing и Airbus, власти решили наладить серийное производство Ту-214. К 2027-2028 годам планируется увеличить их выпуск до 20 самолетов в год.

Господин Минниханов возглавляет совет директоров ПАО «Туполев» с 2021 года.

Анар Зейналов