Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как и почему Геммологический институт Америки неоднократно менял свою позицию относительно классификации выращенных в лаборатории алмазов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matt Crabb / De Beers Group Фото: Matt Crabb / De Beers Group

История с GIA — Геммологический институт Америки — это учебник по тому, как крупные институты умеют лавировать и менять правила на ходу. Сначала они упирались: лабораторные камни, мол, никакого отношения к классической системе оценки не имеют, никаких «четырех С» — цвета, чистоты, огранки и каратности. Потом пришел 2019 год, и в ответ на давление рынка и решение американских регуляторов GIA обновили терминологию, заменили synthetic на более нейтральное lab-grown. А к 2020-му пошли еще дальше — стали сертифицировать выращенные камни по полному набору характеристик, так же как и натуральные. То есть, по сути, сами уравняли два сегмента. Теперь — новый поворот: с октября 2025 года GIA больше не будет оценивать синтетику по «четырем С». Вместо этого вводят упрощенные категории Premium и Standard. Все, что хуже, просто не будет сертифицироваться. Лазерная надпись на рундисте останется, но вместо привычного D–Z или IF–I3 в бумагах появятся эти аккуратные ярлыки.

Если вспомнить, это уже третий крупный разворот за последние 20 лет: в 2007-м они впервые признали сам факт существования выращенных камней, в 2020-м фактически приравняли их к природным, а теперь снова дистанцируются. И хотя подать нам это пытаются как «эпохальную перемену», есть одна деталь: GIA контролирует всего около 5% рынка сертификации лабораторных бриллиантов. Лидеры здесь совсем другие — IGI и прочие лаборатории. Так что все эти громкие заявления GIA выглядят скорее как маркетинговый жест, адресованный вовсе не покупателям «лабов», а продавцам природных камней. Мол, вот у нас настоящие алмазы будут всегда отдельно.

Анна Минакова