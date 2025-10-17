Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, какие изменения происходят на рынке аудиоисторий.

Начинается новая глава в сфере подкастов — так руководство Spotify прокомментировало сделку с Netflix. Два стриминговых сервиса объявили о старте создания видеоподкастов. В начале следующего года появятся многочисленные видеоверсии самых популярных аудиоисторий о спорте, культуре, развлечениях и, конечно, в жанре тру-крайм, пишет The New York Times. Сервис Spotify стал стремительно скупать подкасты пять лет назад. Сначала он потратил около $400 млн на приобретение продуктов от Gimlet Media, Anchor FM и Parcast, чтобы привлечь новых пользователей и удержать старых. После этого состоялась еще одна громкая покупка: к компании присоединился производитель подкастов о спорте и поп-культуре The Ringer Билл Симмонс. На тот момент он лично вел сразу 30 программ на своей платформе. Сейчас 16 его шоу производятся совместно со Spotify Studios, в том числе два популярных подкаста о реальных преступлениях: «Теории заговора» и «Серийные убийцы»; «Подкаст Билла Симмонса» и Rewatchables, в котором автор и другие киноманы обсуждают свои любимые фильмы. Партнерство Spotify и Netflix откроет для контента новые каналы распространения. Сервисы обещают не наполнять ролики рекламными паузами, но оставить изначально включенные в разговор интеграции.

Несмотря на разнообразие контента в соцсетях, подкасты пользуются спросом. В списке самых высокооплачиваемых креаторов 2025, например, фигурирует создательница подкаста о сексе и свиданиях Алекс Купер, ее доход оценивается в $32 млн. А годовой заработок Стивена Бартлетта, автора шоу «Дневник CEO» приближается к $30 млн. При этом аналитики (Cumulus Media) недавно выяснили, что 72% слушателей подкастов предпочитают шоу с видео. Забавно, что год назад стало известно о создании фильмов и сериалов на Netflix специально для прослушивания. Сценаристов просят, чтобы их персонажи проговаривали вслух, чем они занимаются.

Яна Лубнина