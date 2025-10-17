Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какое факторы повлияли на увеличение цены на офисе в деловом квартале.

Из-за недостатка предложения и ограниченного строительного потенциала новые офисы в деловом квартале «Москва-Сити» значительно дорожают: с момента начала строительства до ввода в эксплуатацию цена квадратного метра увеличивается в два и даже в три раза. Для сравнения: за пять лет стоимость офисов класса А в других столичных локациях за время возведения в среднем росла лишь на 30%, в некоторых случаях до 50%, подсчитали специалисты компаний MR Office и CORE.XP.

Сейчас объем офисов в квартале небоскребов составляет более 1,5 млн кв. м. За пять лет в локации в эксплуатацию было введено чуть более 380 тыс. кв. м при активно растущем спросе. В результате вакансия снизилась с 12% по итогам 2020 года до 1,5% к середине осени 2025 года. Дефицит сильно повлиял на стоимость коммерческой недвижимости и сильнее всего — в новых проектах.

До 2030 года в квартале «Москва-Сити» планируется реализация единичных проектов суммарной площадью порядка 700 тыс. «квадратов». После этого потенциал локации будет исчерпан. Несмотря на это, спрос со стороны крупных компаний по-прежнему высок, что в совокупности с низкой вакансией продолжает поднимать цены, отмечают эксперты. С начала этого года средняя стоимость офисов в районе «Москва-Сити» выросла на 15%, до 676 тыс. руб. за кв. м. При этом в новых объектах, особенно премиальных, помещения реализуются с премией к рынку, которая сформировалась из-за критического дефицита свободных помещений. Что, впрочем, не исключает дальнейший рост цен.

Светлана Бардина