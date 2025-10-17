Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает историю создания известного полотна.

Фото: Русский Музей

«Живем мы здесь неважно, холодно и голодно. Все только и говорят кругом о еде, о хлебе. Я сижу дома и, конечно, работаю и работаю. Вот и все наши новости»,— писал художник Борис Кустодиев режиссеру Василию Лужскому весной 1918 года из голодающего революционного Петрограда. Работал он между тем над одной из самых известных своих картин «Купчиха за чаем». Натурщицей стала петроградская студентка-медичка Галина Адеркас. Ну а еду пришлось писать по памяти, и она не подвела. Стол у купчихи, кажется, самый богатый среди картин Кустодиева. Здесь восемь видов чайных десертов: крендели, булочки, печенье, кекс с изюмом, виноград, яблоки, арбуз. Фрукты, кстати, не случайность. Уроженец Астрахани Кустодиев знал купеческий обычай подавать их к чаю. И варенье в вазочке, очевидно, вишневое, густой цвет не даст ошибиться. Ностальгия — все-таки страшная сила.

Павел Шинский