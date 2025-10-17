Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о кражах трофеев в США и Великобритании.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В 2014 году в британском городе Милтон-Кинс произошло ограбление в стиле голливудских блокбастеров. Группа из шести человек в масках со спецоборудованием взломала базу команды «Формулы-1» Red Bull и украла больше 60 победных кубков, после чего скрылась на двух машинах с иностранными номерами. После этого ее представители искренне удивлялись этому происшествию, ведь, по их мнению, коллекция была не очень дорогой, а среди наград было много копий. Впрочем, дорого или дешево, все относительно. Некоторые из призов были отлиты из чистейшего серебра, и ущерб в итоге оценили почти в $800 тыс. Призы из обычного железа среди украденных наград тоже были, и похитители в итоге от них избавились, утопив в одном из озер. Только вот замести следы воры не смогли. Их арестовали примерно через год. К этому моменту многие ценные кубки были уже переплавлены. Грабители получили от двух до семи лет лишения свободы.

Гораздо прозаичнее и скучнее действовали похитители ценных кубков от Tiffany в американском городке Саратога. Там не было ни масок, ни оружия. Тем не менее из музея скачек было украдено пять серебряных наград, изготовленных из серебра в начале прошлого века и украшенных драгоценными камнями. Причем воры все сделали за три минуты: отключили сигнализацию, взломали замок, разбили нужные витрины, забрали ценные трофеи и скрылись. Официальную цену похищенного не объявляли, но эксперты говорили, что речь идет о сумме более $1 млн. Полиция даже объявила награду в $20 тыс. за информацию о грабителях, но кубки как в воду канули. Никакой информации о них с 2013 года так и не появилось.

