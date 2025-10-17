«С начала ноября закладывается фундамент всего зимнего существования»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, какой подход поможет не поддаться сезонной депрессии.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Устойчивый мороз, тонкое покрывало снега, романтично наброшенный на плечи шарф: поначалу смена картинки и все атрибуты зимы выглядят красиво, но ажиотаж стихает уже к середине ноября, и хочется все реже выходить из дома. В американских соцсетях распространяется тренд, направленный на людей, которым не понаслышке знакома сезонная депрессия. Блогеры предложили такую систему: весь тяжелый период длиною 176 дней разделить на четыре этапа, и работать с ними по мере приближения проблем. Первая фаза началась еще в конце сентября, и больше чем за месяц мы израсходуем накопленный за лето заряд дофамина. Еще можно гулять, одеваться полегче, пить осенние напитки, шуршать листьями и ждать новогодние праздники, словом, апатия еще не наступила.

Вторая фаза длиннее, она проходит с начала ноября по 21 декабря. И в этот период закладывается фундамент всего зимнего существования. Эти 50 дней следует посвятить новым хорошим привычкам, приучить себя жить по графику, следовать четкому расписанию, а уже оно пригодится во время следующей фазы, самой жесткой. С конца декабря по начало марта, когда запустится процесс зимней спячки, нужно полагаться только на себя и четкую выстроенную систему. Именно она поможет не впасть в сезонную депрессию и жить в соответствии со своими биологическими ритмами. В марте начинается процесс пробуждения и заключительная, четвертая фаза этой системы. Это время для экспериментов, нового опыта и перемен. Блогеры уверены: такой метод позволит не только пережить холода, но и сделать это гармонично, с наслаждением.

Анна Кулецкая