Уровень CO2 в атмосфере стал рекордным за всю историю наблюдений

По данным Метеорологического управления Японии, на которые ссылается телеканал NHK, в 2024 году средний уровень содержания трех основных парниковых газов в атмосфере Земли достиг новых максимумов. При этом был зафиксирован самый большой годовой рост концентрации углекислого газа за всю историю наблюдений.

Анализ данных был проведен японским метеоуправлением для Всемирной метеорологической организации (ВМО). Согласно докладу, средняя концентрация CO2 в 2024 году достигла 423,9 ppm (частей на миллион), концентрация метана выросла до 1942 ppb (частей на миллиард), а концентрация оксида азота — до 338 ppb.

Каждый из этих показателей является самым высоким с начала ведения статистики в 1984 году. Уровень CO2 вырос на 3,5 ppm по сравнению с предыдущим годом, что значительно превышает средние темпы роста за последние десять лет. ВМО считает вероятной причиной рекордного содержания газов значительные выбросы от лесных пожаров и снижение поглощения CO2 сушей и океаном в 2024 году, который стал самым теплым за всю историю наблюдений из-за природного эффекта Эль-Ниньо.

Евгений Хвостик