Предельная цена тепла для Перми в 2026 году может увеличиться с 4 тыс. до 4,5 тыс. руб. за 1 Гкал

Краевое минтарифов предварительно рассчитало предельные цены на тепло в Прикамье на 2026 год. Соответствующие проекты постановлений были опубликованы на сайте краевого правительства. Цены на тепло в ряде городов Прикамья, таких как Пермь, Березники, Чайковский, устанавливаются по методу «альтернативной котельной». В таких зонах министерство утверждает только предельный уровень цены, а органы местного самоуправления совместно с ресурсоснабжающей организацией определяют конечную цену на тепло. Порядок ее формирования закрепляется в соглашении об исполнении схемы теплоснабжения. Как правило, конечная цена устанавливается ниже предельной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно расчетам минтарифов, в Перми с 1 января 2026 года 1 Гкал может стоить не выше 4 тыс. руб. (без НДС), а с 1 июля 2026 года — не более 4,5 тыс. руб. (без НДС).

В 2025 году предельная цена на тепло в Перми составляла с 1 июля по разным зонам от 3,7 тыс. руб. до 4 тыс. руб. за 1 Гкал (без НДС).

В минтарифов отметили «Ъ-Прикамье», что в платежных квитанциях жители территорий, в которых применяется такой метод, увидят именно ту цену, которую установят местные органы и ресурсоснабжающая организация. Так, в Перми с 1 июля 2025 года 1 Гкал стоит для населения от 2,3 тыс. до 3,2 тыс. руб. в зависимости от поставщика тепла.

«На данный момент процесс расчета предельного уровня цены в ценовых зонах теплоснабжения не закончен. Ожидаются изменения в федеральном законодательстве с переносом даты повышения тарифов с 1 июля 2026 года на 1 октября 2026 года. О том, какой предельный уровень цены будет установлен в Перми, станет известно не ранее 1 декабря 2025 года,— пояснили «Ъ-Прикамье» в минтарифов.— Конечная цена будет зависеть от того, какие мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры, закрепленные в соглашении об исполнении схемы теплоснабжения, будут выполнены ресурсоснабжающей организацией в той или иной ценовой зоне теплоснабжения».