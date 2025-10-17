Возбуждено уголовное дело из-за отключения газа в Омске

В Омске после отключения газа в многоквартирных домах правоохранители возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни (ч. 1 ст. 238 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура региона.

Как писал «Ъ-Сибирь», в результате действий ООО «Омская областная газовая компания» без газоснабжения остались 19 многоквартирных домов, где проживают 1,5 тыс. человек.

Ранее в надзорном ведомстве сообщали, что с 10 по 14 октября организация не наполнила газгольдеры, что привело к отключению газа.

Александра Стрелкова