В Уфе арестовали на два месяца водителя грузовика, протаранившего 11 машин

Октябрьский районный суд Уфы арестовал до 15 декабря водителя грузовика Shacman, утром 15 октября протаранившего 11 автомобилей на пересечении Уфимского шоссе с улицей Новоженова.

Как сообщал «Ъ-Уфа», авария, по предварительной версии, произошла из-за отказа тормозов. В ДТП погибли два человека, шестеро пострадали. Следственный отдел по Октябрьскому району Уфы возбудил в отношении водителя уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). По данным ведомства, водитель управлял грузовиком без российского водительского удостоверения.

Идэль Гумеров