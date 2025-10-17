Департамент управления имуществом Самары обязали снести аварийный дом

Суд удовлетворил требование прокуратуры Кировского района Самары обязать городской департамент управления имуществом снести аварийный дом. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По результатам проведенной прокуратурой проверки установлено, что в июле 2016 года многоквартирный дом №8 литера В на ул. Олимпийской признан аварийным и подлежащим сносу. Жильцам дома предоставили другие жилые помещения. Однако департамент не принимает меры по сносу аварийного объекта.

Руфия Кутляева