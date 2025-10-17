Депрессия открыла сезон

Осенняя хандра не выбирает к кому приходить, россияне в сентябре купили антидепрессантов почти на 14 млрд руб. Это максимальный показатель за четыре года. Лидер по рецептам — Санкт-Петербург, на втором месте — Москва. Влияет ли депрессия на показатели бизнеса? И как работодатели борются с хандрой сотрудников? Разбиралась Юлия Савина.

Соцсети заполнили мемы про sad era: осенняя хандра накрыла не только зумеров, но, в частности, и армянского премьера Никола Пашиняна, который в задумчивости проводит время в кабинете под лиричные треки и постит эти видео в своем профиле. Ему вряд ли доступно одно из самых простых средств от печали, которое советует своим коллегам сооснователь сервиса «Битрикс 24» Сергей Рыжиков: «Я думаю, что речь идет не только про осень, а вообще про отношение людей к происходящим событиям. Находясь в инфополе, многим тяжеловато отключиться от потока новостей, удалить Telegram-каналы, почистить какое-то свое пространство. Есть такое ощущение, что они что-то важное пропустят. У нас часто проходят встречи с сотрудниками, и я неоднократно им повторял, что стоит освободить свое инфополе, потому что в текущем жить совершенно невозможно, и депрессия — это самое легкое, что может произойти».

Предприниматель отмечает, что компания оказывает и психологическую поддержку своим сотрудникам. Косметический ритейлер «Золотое яблоко» также обеспечивает здоровый климат с помощью ДМС, где есть возможность консультаций у психологов. И это уже обычная практика у крупных компаний, отмечает HR-директор девелопера Glorax Наталья Лёшина. Но, по ее словам, нужно добавлять и другие меры поддержки: «Некогда впадать в депрессию. У нас есть ряд мероприятий, которые позволяют эту бодрость духа сохранять, наращивать. Мы развиваем внутренние сообщества, у нас много разных клубов: английский, книжный, любителей настольных игр. Активно развивается спортивное движение. Мы поддерживаем занятия бегом, проводим тренировки по волейболу и даже плавали на байдарках. Часто очень проводим зарядки. Коллеги не всегда успевают заниматься спортом, а в офисе мы такую возможность предоставляем».

Бизнес-показатели страдают, если сотрудники не чувствуют себя комфортно, уверен ресторатор Никита Татаев: «От заведения к заведению это разная история. Кто-то из директоров собирает, например, персонал на завтраки и проводит тимбилдинги. Кто-то, например, приглашает сотрудников в караоке, и они все вместе поют, что, в принципе, тоже помогает снять накопившийся стресс, в какой-то степени развеяться, отдохнуть и по-другому смотреть на свою работу. Топ-менеджеры в отпуск уходят более регулярно, чтобы не выгореть. Может быть, не так надолго, но более часто. Без этого команду построить тяжело, особенно если она должна гостям давать положительные эмоции. С плохим настроением и в стрессе это сделать крайне сложно».

Скоро у работодателей может появиться еще одно средство борьбы с хандрой у сотрудников. В сентябре японские ученые заявили о вакцине от стресса: лекарство тестируется в форме капель и инъекций, одна на два месяца спокойствия. Не исключено, что вскоре календарь корпоративных прививок пополнится.

Юлия Савина