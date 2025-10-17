«Сбер»: спрос на новостройки вырастет в 2026 году

В 2026 году число зарегистрированных договоров долевого участия в строительстве жилья по всей России вырастет на 9% год к году. Такой прогноз аналитики «Сбера» обнародовали на конференции «Время изменений: жилье. От адаптации к лидерству». Цены на новостройки, по мнению аналитиков, вырастут на 5,7% в 2026 году и на 5–7% в 2027 году. Оживление спроса возможно при снижении ключевой ставки ЦБ. По прогнозам «Сбера», к концу 2025 года она может достичь 16%, к концу 2026 года — 12%.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В этом году на фоне ограничения программ льготной ипотеки спрос на строящееся жилье значительно сократился. По подсчетам «Дом.РФ», в январе—сентябре 2025 года объем продаж российских застройщиков жилья составил 16,5 млн кв. м, что на 15% меньше год к году. Девелоперам удалось заработать 3,3 трлн руб., что на 5% меньше год к году. Цены в то же время продолжили рост. По оценке Dataflat.ru, в сентябре 2025 года стоимость новостроек достигла 202,1 тыс. руб. за 1 кв. м, что на 5,5% больше год к году.

Дарья Андрианова