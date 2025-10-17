Срочник обстрелял контрактников трассирующими пулями

Как стало известно “Ъ”, военные следственные органы СКР возбудили уголовное дело в связи со стрельбой, устроенной солдатом срочной службы в подмосковном подразделении воздушно-космических сил (ВКС) России. По данным источников “Ъ”, ЧП расследуется по нескольким статьям УК.

«В ночное время на территории воинской части в Подмосковье военнослужащий, выполняя задачи на наблюдательном посту, нарушил правила обращения с оружием и смертельно ранил военнослужащего по контракту»,— говорится в сообщении Московского военного округа. В свою очередь, собеседник “Ъ” рассказал, что солдат, призванный из российской глубинки, открыл стрельбу из автомата по помещению, в котором находились военнослужащие-контрактники. Один из них был убит, а другой — тяжело ранен. Огонь велся трассирующими пулями. После этого срочник, используя табельный автомат, покончил с собой.

В радиотехническое подразделение ВКС, где произошло ЧП, уже приехала комиссия военного ведомства, работают следователи. Учитывая, что предполагаемый виновник преступления погиб, уголовное дело в его отношении будет прекращено по нереабилитирующим основаниям, если родственники согласятся на это. В то же время непосредственного командира солдата могут привлечь к уголовной ответственности в том числе за халатность. Дело в том, что, по словам свидетелей, солдат мог находиться в невменяемом состоянии.

