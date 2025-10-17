В Самарской области 20 октября планируется кратковременное отключение телевидения и радио

В Самарской области в понедельник, 20 октября, пройдет плановая профилактика теле- и радиопередающего оборудования. Об этом сообщает региональное министерство цифрового развития и связи.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

С 02:00 (MSK+1) до 11:00 планируются кратковременные отключения цифрового телевидения в Самаре, Сызрани, Жигулевске, Сергиевске и в Большой Глушице. В это же время будут отключены радиоканалы «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ» в Самаре, Сызране и Жигулевске, а также «Радио России» в Сергиевске и Большой Глушице в аналоговом формате.

Руфия Кутляева