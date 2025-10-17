Правительство оштрафовало подрядчика экотехнопарка в Дзержинске

Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрел иск областного правительства к ООО «Экоцифра» — застройщику экотехнопарка на территории бывшего химзавода «Заря» в Дзержинске. Власти потребовали от ответчика заплатить более 7 млн руб. штрафа за просрочку реализации проекта, следует из материалов дела в судебной картотеке.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Дочка» РЭО обязалась построить экотехнопарк с госинвестициями 1,4 млрд руб. и сдать его в эксплуатацию до 18 февраля 2025 года, однако не уложилась в сроки и в марте обратилась в правительство с заявлением о продлении проекта. Юристы ответчика сослались на дополнительное соглашение с властями, подписанное в декабре 2023 года, по которому «Экоцифра» получила в аренду еще семь земельных участков.

Истец, в свою очередь, доказывал, что компания попросила продлить проект уже после того, как сроки его реализации истекли. Однако суд посчитал выставленный штраф завышенным и решил взыскать с ООО «Экоцифра» 200 тыс. руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», мощность переработки вторсырья в экотехнопарке должна составить 500 тыс. т в год. Технопарк планируется запустить в 2026 году. Инвестиции участников парка оценивались в 4,5 млрд руб., затраты государства в инфраструктуру проекта — в 1,4 млрд руб.

Владимир Зубарев