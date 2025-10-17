Актер, сценарист и режиссер Колман Доминго назначен новым всемирным послом парфюмерной линии Valentino Beauty. До объявления о сотрудничестве Колман был замечен в первом ряду на показе Valentino в Париже, посетил мероприятие по перезапуску Studio 54, организованное Valentino Beauty по случаю выхода коллекции ароматов Born in Roma Rendezvous Ivory. «Для меня большая честь сотрудничать с Valentino Beauty, брендом, который по-настоящему ценит связь индивидуальности и аромата, понимает, что красота — это разрушение стереотипов и признание уникальности. Я вижу эту философию в каждом аромате и меня это вдохновляет», — заявил Доминго в официальном релизе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Колман Доминго

Фото: Theo Wargo / Getty Images Колман Доминго

Фото: Theo Wargo / Getty Images