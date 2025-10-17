Облсуд оставил в СИЗО экс-сотрудников банка по делу о взятках за кредит

Челябинский областной суд не отпустил из-под стражи бывших сотрудников одного из крупнейших банков с государственным участием, обвиняемых в получении особо крупной взятки за открытие кредитной линии на проект «Увильды парк» (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Они останутся в следственном изоляторе как минимум до 25 ноября, сообщает прокуратура региона.

Сторона защиты и обвиняемые просили назначить им меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, — домашний арест или запрет определенных действий. Сообщили, что скрываться не намерены и активно сотрудничают со следствием. Но с учетом позиции прокурора апелляционная инстанция оставила постановление Центрального районного суда без изменения.

По версии следствия, с марта 2023 года по январь 2025-го сотрудники банка получили от представителя двух фирм более 13,7 млн руб. за помощь в открытии невозобновляемой кредитной линии на общую сумму более 1,5 млрд руб. для строительства гостиничного комплекса, сокрытие препятствующих получению займа негативных сведений, а также за решение возникающих в процессе финансирования проблем.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, фигурантов этого уголовного дела задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области в июне. Среди них бывший исполнительный директор челябинского отделения ПАО «Сбербанк» Роман Лихопуд. В даче взятки обвиняется руководитель проекта «Увильды парк» Алексей Вахатов. Он также находится в СИЗО. В сентябре силовики задержали еще одного фигуранта — экс-начальника отдела финансирования банка Анатолия Скаленко.