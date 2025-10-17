Волго-Вятский банк Сбербанка познакомил школьников с ИИ-агентами на «Уроке цифры»

С 22 сентября по 12 октября 2025 года проходил первый в новом сезоне «Урок цифры» на тему «ИИ-агенты». Урок разработан благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Сбера. Он стал первым в очередном цикле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сотрудники Сбербанка ежегодно участвуют в акции и проводят открытые уроки в учебных заведениях. В рамках темы «ИИ-агенты» школьники узнали, что это такое, как они работают, какие у них особенности и практическая польза. Участниками уроков, которые провели сотрудники Волго-Вятского банка Сбербанка, стали более 2,2 тыс. человек.

«Участие в “Уроке цифры” — важная составляющая большой работы по формированию интереса у подрастающего поколения к современным технологиям, таким как искусственный интеллект, машинное обучение и анализ данных. Изучение цифровых дисциплин с раннего возраста позволяет свободно ориентироваться в быстро развивающемся технологическом пространстве и находить свое место в профессиях будущего. Наши совместные усилия помогут сформировать поколение компетентных и уверенных специалистов, готовых внести вклад в развитие регионов»,— сказал председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Александр Анащенко.