Глава СКР затребовал доклад по делу о нерасселенном аварийном доме в Сызрани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль расследование уголовного дела об аварийном доме в Сызрани, который может обрушиться. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Жители дома на улице Щусева сообщили в ведомство о ситуации через аккаунт в соцсети «ВКонтакте». По словам авторов обращения, дом, построенный в 1957 году, находится в аварийном состоянии.

На стенах здания образовались трещины, подвал затоплен, а фасад разрушается. В 2020 году дом признали аварийным и решили расселить до 2030 года, но меры не были приняты.

СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело. Александр Бастрыкин затребовал доклад по нему. Руководитель регионального следствия Павел Олейник доложит о ситуации в центральный аппарат.

Георгий Портнов