Учащиеся РИЛИ посетили ПО «УГЭС» ООО «Башкирэнерго»

16 октября двери Центра компетенций и наставничества Уфимских городских электрических сетей ООО «Башкирэнерго» вновь были открыты для перспективной молодежи республики. На этот раз на экскурсию были приглашены ученики Республиканского инженерного лицея-интерната (РИЛИ).

Фото: ООО «Башкирэнерго»

С приветственным словом их встретила начальник отдела управления персоналом ПО «УГЭС» Гульнара Абдеева, после чего заместитель главного инженера по оперативной работе Винер Сафин рассказал им о структуре производственного отделения. Позже девятиклассники прошли в центр управления сетями, где они подробно узнали о работе диспетчеров из уст начальника центра Евгения Хуртова, а также ознакомились с пилотным районом электрической сети 6 кВ с элементами Smart Grid.

В завершение экскурсии им была продемонстрирована работа электролаборатории в условиях имитации поиска аварии на кабельных линиях.

ООО «Башкирэнерго»