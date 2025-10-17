Три человека погибли при атаке ВСУ в Алешках Херсонской области

Херсонская область подверглась обстрелу вооруженных сил Украины (ВСУ). При ударе по жилому сектору в Алешках погибли три человека, в том числе 10-летний ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Еще один удар пришелся по Каховке. Повреждены фасад и кровля Дома культуры «Мелиоратор». В Каланчаке при ударе дрона загорелся топливный резервуар на АЗС. Произошел пожар, его потушили. Обошлось без жертв.

Кроме того, после обстрела обесточены 23 населенных пункта Великолепетихского и Горностаевского округов. Там живут 16,5 тыс. человек. На месте ЧП ведутся восстановительные работы.