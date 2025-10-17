ООО «БЭСК Инжиниринг» завершает строительство крупной подстанции
15 октября директор ООО «БЭСК Инжиниринг» (дочерняя компания АО «БЭСК») Ильнур Газизов посетил строящуюся на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алга» подстанцию 110 кВ, чтобы проинспектировать ход работ. Компания участвует в двух этапах реализации электроснабжения ОЭЗ «Алга». Первый этап включает строительство двухцепной кабельно-воздушной линии электропередачи (КВЛ) 110 кВ и реконструкцию питающих узлов. На втором этапе, чтобы ускорить все работы, ООО «БЭСК Инжиниринг» осуществляет их одновременно. Так в будущем центре питания смонтировано все основное и вспомогательное электротехническое оборудование и проводятся финальные работы по благоустройству, завершается монтаж ограждения и установка въездных ворот. Дан старт пуско-наладочным работам.
Проводимая ООО «БЭСК Инжиниринг» комплексная работа позволит обеспечить электроснабжением промышленные предприятий 3-й и 4-й площадок ОЭЗ «Алга». Улучшится топология сетей и повысится качество электроснабжения юга Башкирии. Благодаря профессиональному подходу энергостроителей, включающему не только строительство энергообъектов, но и проектирование и моделирование сетей, второй в республике по значимости Южный промышленный узел получит дополнительный импульс для социально-экономического развития.
