Дмитрий Артюхов: Ямал вышел на второе место по добыче нефти в России

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) занял второе место по добыче нефти в России, сообщил губернатор Дмитрий Артюхов на форуме «Российская энергетическая неделя».

Дмитрий Артюхов

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Это стало возможно благодаря новым проектам, таким как Новопортовское и Мессояхское месторождения, а также стабилизации добычи на старых промыслах, включая Вынгапуровское, Вынгаяхинское и другие месторождения, где вовлекаются в разработку трудноизвлекаемые запасы нефти. Запасы такой нефти в регионе, в основном относящиеся к Ачимовской толще, оцениваются в 5 млрд тонн: для разработки этих залежей уже созданы три технологических полигона.

Надым-Пур-Тазовский регион обеспечивает почти 60% газодобычи страны, а его резервы составляют 18 трлн куб. м, из которых 8 трлн куб. м относят к трудноизвлекаемым или малорентабельным. В обновленную Энергостратегию России включено важное направление по разработке комплексной программы технологического развития этого региона. «Даже в годы пиковой нагрузки экспорта три четверти добываемого газа шли на внутреннее потребление. Важно продолжить разрабатывать действующие месторождения, находящиеся рядом с городами, использовать созданную инфраструктуру для обеспечения энергией страны. Поэтому так необходим набор системных решений в поддержку добычи "трудного" газа. Это сейчас одна из задач на уровне государства»,— сказал Дмитрий Артюхов.

Губернатор также подчеркнул важность масштабирования отечественных технологий и оптимизации себестоимости добычи, особенно в отношении оборудования. Он упомянул опыт Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), где за семь лет эффективность разработки нефти Баженовской свиты выросла втрое благодаря технологическим полигонам, и добавил, что этот опыт будет применен на Ямале.

Ирина Пичурина