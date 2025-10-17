Жительницу Оренбуржья обвинили в нелегальной продаже 1,5 тонны алкоголя

В Сорочинске Оренбургской области предпринимательнице предъявлено обвинение в нелегальной продаже 1,5 тонны алкоголя, сообщили в прокуратуре региона. По данным «Ъ-Волга», речь идет о 62-летней Ольге Болкуновой.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«По версии органов предварительного следствия, в июне 2024 года обвиняемая, не имея лицензии на оборот спиртосодержащей продукции, незаконно закупила ее у неустановленного лица и хранила по месту своего проживания», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Позже, по данным следствия, Ольга Болкунова договорилась о продаже примерно 1,5 тонны алкоголя, который содержался в 300 пятилитровых канистрах. Сумма сделки составила 255 тыс. руб. Общая стоимость изъятой продукции превысила 1,3 млн руб.

Уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ направлено в Сорочинский районный суд.

Сабрина Самедова