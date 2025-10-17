В Челябинске вручили «Твердые знаки»

В Челябинске в «Школе 21» Сбера 16 октября состоялось вручение премии «Твердые знаки» газеты «Коммерсантъ Южный Урал». Победителем в номинации «Инвестпроект года» стало ПАО «ММК» с инициативами по экологической модернизации предприятия.

«Все участники номинации „Инвестпроект года“ – уникальные предприятия, которые непрерывно инвестируют в свои производства, проявляют социальную ответственность и заботу об окружающей среде. Вкладываясь в модернизацию действующих производств и в запуск новых предприятий, они играют важную роль в развитии экономики нашего региона. И правительство Челябинской области создает для этого благоприятные условия: реализует целый комплекс мер поддержки инвесторов, в том числе это налоговые льготы, имущественная помощь, сопровождение проектов от идеи до завершения»,— прокомментировала министр экономического развития Челябинской области Марина Клочкова.

Также Магнитогорский металлургический комбинат получил «Твердый знак» в категории «Бизнес — региону» с проектом парка «Притяжение».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Ивлев Фото: Егор Ивлев

«„Ъ-Южный Урал“ всегда в авангарде при освещении наиболее крупных и амбициозных проектов, каким является и парк „Притяжение“. Эта премия говорит о том, что сила экономики не только в столицах, но и во многих городах нашей страны, где создаются рабочие места, внедряются современные технологии и появляются новые городские курорты»,— сказала исполнительный директор парка «Притяжение» ПАО «ММК» Ксения Тенькова.

В номинации «Успешный отдых» победил музей-заповедник «Аркаим». Премию в категории «Женщина у руля» вручили руководителю УФАС России по Челябинской области Анне Козловой. «Твердый знак» в номинации «Наше будущее» получили организаторы Всероссийского детского экологического форума. Награда в номинации «Время инноваций» ушла ООО «Завод роботов».

«Мы твердо стоим на пути инновационного развития региона и целой отрасли. Для нас важно не только быть производителем высокотехнологичной продукции, но и создавать инфраструктуру для развития кадрового потенциала. Мы используем все возможности, чтобы создавать среду, которая позволит обучать в Челябинской области специалистов для предприятий будущего»,— отметила директор по персоналу и социальным вопросам ООО «Завод роботов» Наталья Гречищева.

Для составления рейтинга «Твердых знаков» были проанализированы положительные и нейтральные упоминания южноуральских компаний и персон в наиболее авторитетных федеральных изданиях. В зачет шли только информационные тексты, опубликованные в период с 31 июля 2024 года по 31 августа 2025 года.

В этом году, чтобы поощрить вклад малого и среднего бизнеса в развитие экономики Челябинской области, было решено добавить новую номинацию «Малый, но громкий». Она предназначена для компаний, которые запустили крупные проекты в 2024-2025 годах. В отборе приняли участие 35 компаний. Среди них — образовательные организации, IT-компании, производственные, туристические, медицинские, организации, торговые сети и заведения общепита. Рейтинг в этой номинации составлялся по количеству упоминаний в средствах массовой информации Челябинской области. Был проведен контент-анализ 20 сайтов. Победителем стала «Школа 21» Сбера.