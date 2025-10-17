УБРиР предоставил гарантии на 2,7 млрд рублей производителю металлургического оборудования

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) выдал банковские гарантии на сумму 2,7 млрд рублей компании «Меком», отечественному производителю оборудования для металлургии. Полученные гарантии позволили уральскому предприятию успешно реализовать контракт с компанией «Удоканская медь» на поставку оборудования для горно-металлургического комбината, расположенного на одном из крупнейших месторождений меди (Забайкальский край).



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УБРиР Фото: Пресс-служба УБРиР

«У нас был опыт производства оборудования сопоставимого объема. Поэтому мы предложили заказчику поставку в настолько сжатые сроки, которые ни один другой производитель не мог гарантировать. Но для обеспечения контракта нам требовалась такая же оперативность от финансового партнера. Сотрудники УБРиР провели необходимую проверку проекта всего за 8 рабочих дней, после чего предоставили первые три банковские гарантии. Это позволило нам заключить сделку и в полном объеме выполнить обязательства перед заказчиком», — отметил генеральный директор компании «Меком» Евгений Чмерев.

«Это наш второй опыт предоставления банковских гарантий производственной компании «Меком». Выданная ранее гарантия на 1 млрд рублей была возвращена ими досрочно. Зная особенности проекта, оценив его социальную значимость и масштаб, мы смогли предложить принципиалу индивидуальные условия. Кроме того, нам было важно оказать финансовую поддержку именно уральскому производителю, который успешно реализует проекты по импортозамещению», — сказал президент УБРиР Алексей Долгов.

Производственно-инжиниринговая компания «Меком», штаб-квартира которой расположена в Челябинской области, занимает нишу, освободившуюся после ухода с рынка иностранных игроков.

Компания «Удоканская медь» проектирует вторую очередь комбината, благодаря которой сможет производить свыше 500 тыс. тонн меди в год. Это позволит Удокану войти в число крупнейших мировых производителей. По оценке самой компании, суммарные инвестиции в развитие Удоканского месторождения превысят 800 млрд рублей.

ПАО КБ «УБРиР»