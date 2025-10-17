Суд огласил приговор жительнице Пугачева за невыплату алиментов

45-летняя жительница Пугачева Саратовской области по решению суда получила девять месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства в рамках уголовного дела о неуплате алиментов (ч. 1 ст. 157 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, с 2019 года фигурантка должна выплачивать алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери. При этом она уклонялась от уплаты, поэтому ее привлекали к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Жительница Пугачева не помогала ребенку материально, не пыталась устроиться на работу, игнорировала предупреждения пристава.

С апреля по июль этого года у фигурантки сформировалась задолженность в размере более 91 тыс. руб. В общей сложности она не выплатила свыше 1,2 млн руб.

Павел Фролов