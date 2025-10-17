Суд в Омске отказал в УДО экс-главе Нижнего Новгорода

Куйбышевский райсуд Омска отказал бывшему главе Нижнего Новгорода Олегу Сорокину в условно-досрочном освобождении. Бывший чиновник отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима №6 в Омске.

Сорокин Олег, бывший мэр Нижнего Новгорода

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Сорокин Олег, бывший мэр Нижнего Новгорода

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как сообщил Telegram-канал Судов Омской области, Олег Сорокин был осужден в марте 2019 года. Он был признан виновным в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 126 УК РФ), и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ему назначили 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 460,8 млн руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2024 году Олег Сорокин просил заменить ему оставшуюся часть наказания исправительными работами. Однако суд отказал в смягчении режима из-за более чем десятка дисциплинарных взысканий.

По данным сайта ФСИН, в ИК-6 действуют 20 производственных цехов и участков. В их числе — маляросборочный, ремонтно-инструментальный, редукторный, швейный, колбасный, деревообрабатывающий. В учреждении работают клуб, библиотека, кафе, функционируют кабельное телевидение и радиоточка. Организован духовой оркестр и вокально-инструментальная группа, а также студия театрального и акробатического искусства.

Михаил Кичанов