На Дону объем инвестиций в развитие рынка СПГ составил 19,2 млрд рублей

В Ростовской области ориентировочный объем инвестиций в развитие рынка сжиженного природного газа (СПГ) составляет 19,2 млрд руб. Уже заключены два соглашения о сотрудничестве между правительством региона и инвесторами — ООО «ДББ» и ООО «Газпром СПГ технологии». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства региональной политики и массовых коммуникаций.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В рамках партнерства с ООО «ДББ» в 2023 году построен первый в России малотоннажный комплекс по сжижению природного газа и криозаправочные пункты, работающие преимущественно на отечественном оборудовании, произведенном в Ростовской области компанией ООО «Шельф». Производительность комплекса составляет 500 кг/час.

В рамках соглашения с ООО «Газпром СПГ технологии» планируют построить еще два малотоннажных комплекса по сжижению природного газа производительностью по 5 т в час и два криозаправочных пункта в Октябрьском районе.

Инвестор также рассматривает потенциальные площадки для размещения еще одного комплекса по сжижению природного газа и криозаправочных пунктов в Азовском, Семикаракорском, Красносулинском и Каменском районах.

Наталья Белоштейн