МИД Египта заявил о заключительной стадии первого этапа урегулирования по Газе

Первый этап мирного соглашения по сектору Газа находится на завершающей стадии, сообщил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты во время визита в Нью-Дели.

«Мы должны работать над тем, чтобы этот план успешно реализовывался»,— сказал глава египетского МИДа на брифинге (цитата по ТАСС). Он уточнил, что «единственная основа» для урегулирования ситуации — это мирный план президента США Дональда Трампа.

Главной задачей господин Абдель Аты назвал добросовестность и искренность намерений Израиля и палестинского движения «Хамас» в осуществлении соглашения, достигнутого в Шарм-эш-Шейхе. «Каждая сторона несет свои обязательства: Израиль - свои, “Хамас” - свои»,— сказал он.

29 сентября Белый дом опубликовал план по прекращению конфликта в секторе Газа. 8 октября Дональд Трамп объявил, что стороны (Израиль и «Хамас») достигли соглашения по первому этапу мирного плана. Через два дня режим прекращения огня вступил в силу.