Суд наказал саратовца за причинение средней тяжести вреда здоровью гражданину

В Екатериновском районе Саратовской области суд вынес приговор в отношении 30-летнего местного жителя по уголовному делу об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью гражданину (ч. 1 ст. 112 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, в ночь на 5 мая этого года нетрезвый фигурант в ходе конфликта с 62-летним мужчиной ударил ему в лицо близ одного из домов по ул. Майская в деревне Малая Екатериновка. Тот упал на землю, а фигурант продолжил его избивать.

Пострадавший получил перелом носа и лицевой кости. По решению суда фигурант получил шесть месяцев ограничения свободы.

Павел Фролов