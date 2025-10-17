Урал Кильсенбаев возглавит совет по сохранению наскальной живописи Шульган-таша

Первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев станет председателем Координационного совета по управлению объектом всемирного наследия «Наскальная живопись пещеры Шульган-таш». Указ главы республики о создании совета и утверждении его состава разработало Башкультнаследие.

Первый заместитель руководителя администрации главы Башкирии Урал Кильсенбаев

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Первый заместитель руководителя администрации главы Башкирии Урал Кильсенбаев

Координационный совет будет совещательным органом, который должен отвечать за «устойчивое развитие» памятника истории и его сохранение. Заместителем его председателя должен стать Салават Кулбахтин, начальник Башкультнаследия. Всего в состав совещательного органа войдет 14 человек, включая министров природопользования и экологии, культуры, а также предпринимательства и туризма.

Расположенная в Бурзянском районе, Капова пещера (второе наименование Шульган-таша) в июле этого года внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пещера известна наскальными рисунками первобытных людей эпохи палеолита (возрастом порядка 14,5 тыс. — 36,4 тыс. лет). На рисунках изображены мамонты, лошади, фигуры, похожие на людей, хижины и другие объекты.

Идэль Гумеров