В деле о банкротстве «Башкиравтодора» заменили судью

Заместитель председателя арбитражного суда Башкирии Ришат Кутлугаллямов заменил судью в деле о банкротстве АО «Башкиравтодор». Вместо Артура Рамазанова, изучавшего дело с февраля 2024 года, когда поступило первое заявление о банкротстве компании, в процесс вступает Регина Гаврикова.

В определении говорится, что необходимость в замене судьи возникла из-за нахождения Артура Рамазанова в ежегодном оплачиваемом отпуске «в период рассмотрения большого количества обособленных споров в рамках дела о банкротстве». Новый состав суда сформирован с использованием автоматизированной информационной системы электронного распределения.

Следующее заседание по делу состоится 29 октября, на нем планируется утверждение временного управляющего «Башкиравтодора».

Идэль Гумеров