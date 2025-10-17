Расходы на содержание самарского губернатора планируется сократить на 7,8 млн рублей

Ежегодные бюджетные траты на содержание губернатора Самарской области в период с 2026 по 2028 год могут составить 424,9 млн руб. Соответствующая статья расходов предусмотрена в проекте регионального бюджета на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов. Документ опубликован на сайте Самарской губернской думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Проект областного бюджета был внесен правительством на рассмотрение в региональный парламент в четверг, 16 октября. Документ был рассмотрен и одобрен на заседании регионального правительства под председательством губернатора Вячеслава Федорищева 10 октября.

В бюджете Самарской области на 2025-2027 гг. на содержание губернатора Самарской области предусмотрено по 432,7 млн руб. ежегодно. Таким образом, если новый проект бюджета будет принят, ежегодные траты на содержание главы региона сократятся.

Одновременно с этим новый законопроект предусматривает увеличение трат на содержание депутатов Самарской губернской думы, а также муниципальных парламентов до 732 — 733 млн руб. ежегодно. Сейчас на парламентариев в муниципалитетах Самарской области каждый год из регионального бюджета тратят от 655 до 667 млн руб.

Георгий Портнов