Татарстан планирует увеличить грузопоток по воде до 50 млн тонн к 2030 году

Раис Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу увеличить грузопоток по воде с 33 млн тонн до 50 млн тонн к 2030 году. Об этом он заявил на ежегодном послании Государственному Совету республики.

Господин Минниханов поручил Министерству транспорта республики провести всесторонний аудит речной инфраструктуры и проработать вопрос приведения в порядок причалов и подъездных путей. «Причалы очень важны. Это и наше лицо», — сказал он.

Одной из задач развития речного транспорта господин Минниханов назвал интеграцию Татарстана в транспортный коридор «Север — Юг», в том числе через речную логистику. Раис республики также отметил, что жители Татарстана активно пользуются водным транспортом в летний период.

Анар Зейналов