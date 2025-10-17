Жительницу Удмуртии избили и насильно остригли из-за выдуманной кражи

Глазовский райсуд заключил под стражу 32-летнюю местную жительницу, обвиняемую в вымогательстве группой лиц с применением насилия (ст. 163 УК РФ).

Следствие считает, что 7 октября обвиняемая вместе с подельницей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потребовали у потерпевшей 5 тыс. руб., которые, по их словам, она якобы украла.

После отказа потерпевшей, злоумышленницы избили ее, раздели и остригли волосы под корень. Позже одна из них нашла в своем портмоне 5 тыс. руб., но заявила, что сумма составляет 25 тыс. руб., и потребовала с потерпевшей еще 20 тыс. руб.

Пострадавшая согласилась вернуть деньги и смогла сбежать, когда одна из обвиняемых уснула, а другая ушла. Суд заключил хозяйку дома под стражу до 12 декабря. Вторая обвиняемая находится под подпиской о невыезде.

Анастасия Лопатина