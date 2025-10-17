Саратовчанку отправили на 11 лет в колонию за убийство сторожа и поджог

В Саратовской области суд вынес приговор в отношении ранее судимой 35-летней местной жительницы по уголовному делу об убийстве и умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога (ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, вечером 31 марта этого года нетрезвая фигурантка в ходе конфликта с 70-летним сторожем ударила его ножом в грудь в строительном вагончике на стройплощадке жилого дома в поселке Северный Вольска. Мужчина погиб на месте.

Далее фигурантка подожгла строительный вагончик с телом пенсионера. Пожар уничтожил строительный инструмент, инвентарь и прочее имущество на сумму более 400 тыс. руб.

По решению суда фигурантка получила 11 лет и 1 месяц исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 12 месяцев. С нее взыскали причиненный преступлением материальный и моральный ущерб.

Павел Фролов