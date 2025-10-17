Дождливая погода ожидается в Удмуртии в выходные

В выходные дни на территории Удмуртии ожидаются небольшие дожди, местами с переходом в снег, сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман.

Температура воздуха в ночь с пятницы на субботу составит -2..+3°С, а днем — 3-8°С. Ночью на воскресенье столбик термометра не опустится ниже 0..+5°С, днем будет в пределах 2-7°С.

В ночь на понедельник температура опустится до 0..-5°С, а днем ожидается 2-7°С. Существенных осадков в этот день не предвидится. К середине следующей недели температурный фон немного повысится.

Анастасия Лопатина