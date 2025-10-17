В Забайкалье задержан подозреваемый в финансировании сирийских террористов

УФСБ России по Забайкальскому краю задержала местного жителя, подозреваемого в финансировании запрещенной в России международной террористической организации из Сирии. Как сообщает пресс-служба ведомства, по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК РФ.

По версии следствия, житель Забайкалья, «разделяющий террористическую идеологию», через один из мессенджеров связался с представителями запрещенной организации. Следуя инструкциям, он совершил несколько переводов на счета боевиков. Деньги предположительно были потрачены на приобретение оружия, амуниции, транспортных средств, а также на цели, связанные с пропагандой терроризма.

При обыске по месту проживания мужчины были найдены «средства связи и платежные инструменты», с помощью которых переводили деньги. Максимальное наказание по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ предусматривает пожизненное лишение свободы.

Влад Никифоров, Иркутск