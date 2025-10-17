В Пензе руководитель фирмы получил срок за сокрытие имущества от налоговой

В Пензе вступил в законную силу приговор в отношении 36-летнего руководителя компании по уголовному делу о сокрытии имущества организации в целях неуплаты налоговой задолженности (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Согласно релизу, в период с июля по сентябрь позапрошлого года фигурант с целью сокрытия имущества организации, за счет которого могло быть произведено взыскание недоимки, продал три принадлежащих компании машины на общую сумму 4,6 млн руб. и распорядился полученными деньгами по своему усмотрению. При этом он знал, что у возглавляемого им юрлица имеется задолженность по уплате налогов в размере свыше 29 млн руб.

По решению Ленинского районного суда Пензы фигурант получил четыре года исправительной колонии общего режима и штраф в 320 тыс. руб. Руководитель компании обжаловал приговор. Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда не удовлетворила апелляционную жалобу.

Павел Фролов