У жителя Челябинской области изъяли гранаты, винтовку и револьвер

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали местного жителя за незаконный оборот оружия. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 222 и 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств), сообщает пресс-служба ведомства.

В результате оперативно-разыскных мероприятий у местного жителя изъят арсенал с оружием, боеприпасами и гранатами, в том числе были обнаружены ручные осколочные гранаты оборонительного действия, винтовка, револьвер, а также более 150 патронов различных калибров.

УФСБ проводит комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств незаконного оборота средств поражения. Назначено проведение ряда исследований.