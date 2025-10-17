Компания обвиняемого в хищении девелопера достроит детскую клинику в Красноярске

КГКУ «Управление капитального строительства Красноярского края» заключило контракт с местным ООО УСК «Сибиряк» для выполнения части монтажных работ в рамках строительства первой очереди детской многопрофильной больницы в Красноярске. Информация об этом появилась на портале госзакупок. В феврале 2023 года с этой же компанией был заключен контракт стоимостью 16 млрд руб. на строительство и оснащение этого медучреждения. В августе заказчиком принято решение о расторжении договора в одностороннем порядке. К этому моменту стоимость выполненных работ превысила 2 млрд руб. Компания пыталась оспорить расторжение и требовала в суде запретить проводить тендеры на завершение объекта, однако ей отказали.

По данным регионального министерства строительства и ЖКХ, на данный момент готовность детской многопрофильной больницы составляет 20%. Финансирование предусмотрено по национальному проекту «Здравоохранение» из краевого и федерального бюджета.

Компания была единственным участником аукциона и не стала снижать начальную цену в 731,4 млн руб. По заключенному соглашению она приступит к работам 1 ноября 2025 года и закончит их к 20 июля 2026 года. Контракт предусматривает выполнение части строительно-монтажных работ, в которую входят инженерная подготовка территории, обустройство фундамента и основания, и возведение несущих конструкций.

Первая очередь реализации проекта предполагает строительство стоматологического, инфекционного, лабораторного, административно-диагностического корпусов, гаража, пищеблока, котельной. Вторая очередь – хирургического корпуса, инженерных сетей. Всего комплекс будет состоять из пяти блокированных между собой корпусов. Общая площадь земельного участка под больницу – 10,2 га, общая площадь зданий составит 98,5 тыс. кв. м. Ввести объект изначально планировалось до конца октября 2032 года.

По информации «Ъ-Сибирь», владельца компании Владимира Егорова в настоящее время судят по делу о хищении около четверти миллиарда рублей при строительстве другого объекта — школы в Иланском районе Красноярского края.

УСК «Сибиряк» является одной из крупнейших строительных компаний Красноярска, основана в 2004 году. Занималась строительством спортивных объектов зимней Универсиады-2019. Согласно данным ЕГРЮЛ, единственным владельцем предприятия является Владимир Егоров. По информации Rusprofile, выручка компании в 2024 году составила 9,1 млрд руб., чистая прибыль 14 млн руб.

Лолита Белова, Константин Воронов