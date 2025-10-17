В Подмосковье срочник застрелил контрактника и покончил с собой

В одной из воинских частей Московской области военнослужащий срочной службы «нарушил правила обращения с оружием», смертельно ранил контрактника, а после покончил с собой. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Московского военного округа.

Из сообщения, которое приводит ТАСС, следует, что стрельба произошла ночью 17 октября. Стрелявший военнослужащий выполнял «задачи на наблюдательном посту». На месте происшествия работает комиссия главного командования Воздушно-космических сил РФ.

О какой воинской части идет речь, в сообщении не указывается. Ранее газета «Известия» со ссылкой на источник сообщала, что инцидент произошел на территории воинской части, расположенной в Наро-Фоминском районе. По данным издания, погибли два человека, пятеро получили ранения.