В аэропорту Кишинева обнаружили багаж со взрывчаткой

В международном аэропорту Кишинева «Евгений Дога» нашли взрывчатку в багаже. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной полиции республики.

Из аэропорта эвакуированы пассажиры и персонал. На место прибыли спецподразделения МВД. В аэропорту приостановили регистрацию, некоторые рейсы могут перенести, следует из публикации.

ТАСС со ссылкой на молдавский портал Index сообщил, что взрывное устройство обнаружили при сканировании багажа гражданина Албании. Он должен был лететь из Кишинева в Милан. По словам собеседников портала, албанец скрылся, его разыскивает полиция.